Fallimento Mercatone, i Commissari straordinari si dimettono

Nella giornata di eri 11 giugno, i Commissari di Mercatone Uno in Amministrazione Straordinaria hanno consegnato al Ministero dello Sviluppo Economico l'istanza per la proroga del Programma di Cessione. Si tratta di un passaggio indispensabile per la pubblicazione del nuovo bando di gara per la cessione dei complessi aziendali, e per l'accesso agli ammortizzatori straordinari previsti dalla legge. "L'istanza - si legge nella nota dei Commissari - segue la fondamentale decisione del Tribunale di Bologna dello scorso 6 giugno che, accogliendo un'istanza degli stessi Commissari, permette la riattivazione dell'attività d'impresa".

In questo modo, secondo la nota "è stata portata a compimento una ulteriore, significativa fase della procedura e se ne sta per aprire una nuova che dovrà condurre all'auspicabile individuazione di nuovi acquirenti. I Commissari Straordinari hanno presentato al MISE le proprie dimissioni.

"Si tratta di una decisione presa in piena collegialità e con spirito di servizio, nell'esclusivo interesse dell'azienda e dei suoi lavoratori, come ogni altro provvedimento assunto negli oltre quattro anni d'incarico, con la finalità di contribuire a ristabilire la necessaria serenità. In questa logica di virtuosa discontinuità, i Commissari Straordinari dimissionari confermano la piena disponibilità a collaborare con i Commissari in corso di individuazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per il necessario supporto nella fase di passaggio di consegne" così conclude la nota.