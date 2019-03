Occupazione: +3,4% di assunzioni in FVG

Un aumento del 3,4% per l'occupazione in FVG, con un totale di 4.800 assunzioni in più. Lo rileva Alessandro Russo, ricercatore dell'Ires Fvg: è il dato relativo al 2018 rispetto al 2017 sui nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in regione nel settore privato, agricoltura esclusa. Crescono tutte le tipologie, solo i contratti di somministrazione sono in diminuzione (-5,9%); nel dettaglio, e le assunzioni a tempo indeterminato salgono del 18,4% (2.850 contratti in più).

Alcuni numeri

Aumentano del 16,5% i contratti di apprendistato, mentre il lavoro intermittente, alternativa ai voucher, cresce del 10,2% (+1.315 nuovi contratti). Nel secondo semestre 2018, si legge nell'indagine, si osservano i primi effetti del Decreto dignità sulle dinamiche dei contratti a termine e in somministrazione: si interrompe la fase espansiva. Le nuove assunzioni a termine sono diminuite del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2017; nel primo semestre il segno era positivo (+11,3%). Quelle in somministrazione calano del 17,9% (+5,2% nel primo semestre).