Cercasi insegnante per corso di computer base per anziani

L'Organizzazione di Volontariato Flessibile "TriesteAltruista" e l'Associazione "Amici della Pro Senectute" stanno cercando degli insegnanti VOLONTARI per organizzare un Corso di Computer Base per gli anziani della Pro Senectute.

COSA C’E’ DA FARE: Insegnare ad un gruppetto di anziani over 65 le basi informatiche per poter imparare ad utilizzare un computer, navigare su internet, mandare/ricevere un email, etc.. Contatta TriesteAltruista al numero 335.5945470

CHI CERCHIAMO: persone che abbiano discrete competenze informatiche ma di base, infatti l’insegnamento si focalizzerà sulle cose più semplici come navigare su internet, scoprire come funzionano i motori di ricerca, come scrivere un file Word, etc.. Inoltre cerchiamo persone dotate di pazienza e con buona predisposizione al contatto con persone anziane.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE: L’uso del computer può portare dei benefici alla salute dell’anziano, rallentando ed attenuando il declino cognitivo. Riducendo il “divario digitale” infatti, l’anziano si apre ad un nuovo mondo ricco di informazioni e stimoli che lo fanno essere e sentire più incluso nella società di oggi in cui Internet e le Tecnlogie Digitali sono onnipresenti. Altro beneficio è quello di poter apprendere in gruppo, con uno scambio “transgenerazionale” che diminuisce anche il senso di isolamento.

PROBLEMA Esclusione digitale vuol dire anche esclusione sociale.