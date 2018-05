Ferriera, ricerca di personale: 31 nuovi lavoratori

L’acciaieria Arvedi è alla ricerca di personale. Nell’annuncio si precisa che si apriranno 31 posizioni per i nuovi impianti dell'area a freddo «Nell'ottica della crescita continua per lo stabilimento di Trieste».

Nel dettaglio si ricercano 27 operatori di produzione con alcuni requisiti preferenziali: il possesso di un diploma, la disponibilità a lavorare su turni, esperienze lavorative in contesti industriali, la residenza a Trieste o in comuni limitrofi. Le altre quattro posizioni sono riservate a 2 manutentori elettrici e 2 manutentori meccanici, per cui si richiede un requisito vincolante: un titolo di studio attinente o una comprovata esperienza in luoghi assimilabili. Essere residente a Trieste o provincia sarà invece un requisito preferenziale

Le domande potranno essere presentate non oltre il 27 maggio 2018 sul sito www.arvedi.it. I CV sarannno valutati anche in base all'ordine di arrivo