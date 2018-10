Margherita di Trieste tra i vincitori del concorso di Pam Panorama per i festeggiamenti dei 60 anni del Gruppo

Margherita è stata tra i dodici estratti di venerdì scorso, dopo aver fatto la spesa presso il punto vendita Pam di Via Lionello Stock 4.

“Entra con il carrello, esci con una Fiat 500”, questo il nome del concorso che si concluderà il prossimo 31 ottobre e che permette a tutti i Clienti possessori di “Carta Per Te” dei supermercati Pam e ipermercati Panorama aderenti all’iniziativa di provare a vincere una delle 60 Fiat 500 in palio, effettuando una spesa pari a 30 euro e multipli. I vincitori del concorso saranno in totale 60 fortunati, selezionati nel corso di 5 estrazioni ogni venerdì. Inoltre, acquistando alcuni prodotti appositamente segnalati a volantino, i Clienti acquisiscono una o più partecipazioni all’estrazione finale.

“Sono molto felice di aver vinto una FIAT 500 – ci racconta Margherita– perché mi permette di festeggiare insieme al Gruppo Pam i 60 anni della loro storia. Sono una cliente abituale da molti anni e per me Pam Panorama è un vero e proprio punto di riferimento per una spesa di qualità e trovo sempre nuovi prodotti e sorprese interessanti”.

“Per festeggiare, insieme a tutti i nostri clienti, sei decenni da protagonisti nello scenario della grande distribuzione in Italia, – dichiara Fulvio Faletra, Direttore Customer Engagement di Pam Panorama – abbiamo scelto di organizzare una serie di iniziative con l’obiettivo di ringraziare tutte le persone che fanno parte della nostra storia, una tradizione italiana fatta di valori e con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Chiudiamo con questo prestigioso concorso che sta riscuotendo un grande successo e che mette in palio proprio l’auto simbolo degli Anni ’60”.

