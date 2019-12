Trieste terza in Italia per reddito da pensione

Cala il numero di pensionati in FVG, più lentamente rispetto agli anni passati, e il calo maggiore si registra a Trieste, con -777 pensionati, pari a -1,1%. Trieste è anche terza in Italia e prima in regione per reddito medio pensionistico (22.302 euro), mentre il FVG si piazza al quarto posto tra le regioni italiane. Lo rileva il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo in un’indagine su dati Inps. All’inizio di quest’anno si contavano in Friuli Venezia Giulia quasi 354.847 pensionati, circa 1.000 in meno rispetto ad un anno prima (-0,3%). Nel resto della regione, a Gorizia la diminuzione è stata più contenuta (-201, pari a -0,5%), Pordenone presenta addirittura una lieve crescita (+0,2%), Udine è stabile (-0,1%).

28.000 pensionati in meno negli ultimi 11 anni

Dal 2008 a oggi il processo di invecchiamento della popolazione è stato bilanciato dalle leggi che hanno progressivamente innalzato l'età pensionabile, soprattutto dal 2012 al 2016, per effetto della riforma Fornero. Il numero di pensionati negli ultimi undici anni è complessivamente diminuito di 28.000 unità e mentre la fascia degli ultra settantenni è aumentata di circa 36.000 unità,quella con meno di 70 anni ne ha perse oltre 64.000. (La provincia di Trieste ha subito la contrazione maggiore con un -13,9%). Attualmente in Regione ci sono 7 pensionati ogni 10 occupati.