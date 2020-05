Boom di domande per la tessera della benzina, le indicazioni della Camera di Commercio

Riceviamo dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia e pubblichiamo.

Dalla chiusura dei confini la richiesta di accedere allo Sportello per i carburanti regionali della Camera di Commercio Venezia Giulia ha visto un’impennata di richieste come mai si era riscontrato. Purtroppo l’incremento della domanda si è verificata nel periodo in cui vari Dpcm governativi e Ordinanze regionali hanno limitato la mobilità delle persone e prescritto precise norme per l’accesso ai servizi pubblici, tra cui quello relativo alle tessere per la benzina e il gasolio regionali.

Non solo di richieste di nuove tessere si tratta, bensì di numerose situazioni in cui i proprietari dei veicoli non hanno utilizzato le tessere per oltre due anni oppure hanno cambiato mezzo di trasporto senza effettuare il “cambio targa” previsto dalla normativa, trovandosi ora nella situazione di non poter utilizzare la tessera in loro possesso e generando un conseguente flusso di difficile gestione agli sportelli, che secondo prescrizioni regionali devono operare su appuntamento.

Per diminuire le attese la Camera di Commercio della Venezia Giulia ha anche attivato il servizio online che comunque necessita di interventi degli operatori nella verifica delle richieste e dei documenti inviati e nella predisposizione e successivo invio delle tessere. Per quanto riguarda gli appuntamenti per le operazioni allo Sportello carburanti regionali gli stessi sono già completi fino alla prima settimana di luglio.