Trieste Airport: da Mediocredito Fvg prestito da 7,5 milioni

Siglato un accordo tra Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) e Trieste Airport per un finanziamento agevolato che copra il 75% dell'ultima tranche di investimenti del Piano Quadriennale degli Interventi 2016-2019. Come riporta Ansa lo scalo ha scelto la proposta di Banca Mediocredito Fvg per 7,5 mln da utilizzare per potenziare le infrastrutture. La proposta di Mediocredito: prefinanziamento di un anno, finanziamento agevolato FRIE (di anni 9) e la relativa polizza fideiussoria.

La durata dell'accordo è 10 anni. "L'impegno della Banca - ha detto Alfredo Antonini, presidente Mediocredito Fvg - mira ad accompagnare gli investimenti produttivi delle imprese della Regione e a generare valore sul territorio". A fine giugno, ha fatto sapere il dg Trieste Airport, Marco Consalvo, "con l'inaugurazione della nuova pista di volo, si completerà il piano di investimenti 2016-2019 da 40 milioni, poi miglioreremo lo scalo con nuovi investimenti per 2020-2023 per altri 30 milioni".