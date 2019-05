Lavoratori stranieri, Trieste è la terza città in Italia

Trieste è la terza città in Italia per presenza di stranieri nelle imprese. Nelle aziende registrate sul territorio triestino risultano essere duemila le persone straniere impiegate, dato che rappresenta il 17 per cento del totale degli occupati. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia segue a ruota la città di Firenze (che conta ben 16 mila lavoratori stranieri, pari al 16 per cento) e Prato che vede ben 9mila le imprese straniere, pari al 31 per cento del territorio.

La notizia trova la sua collocazione all'interno del report sul 2018 diffuso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nei giorni scorsi, come riportato da MilanoToday.

Gli investimenti stranieri

Tra imprese aperte sul territorio e investimenti esteri superano nel 2018 le 600mila imprese in Italia. Per Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi “le attività di imprenditori nati all’estero, per la maggior parte sono ditte individuali, sono in forte crescita, in molti casi si tratta di imprese specializzate in alcuni settori. I prodotti e servizi spesso sono dedicati alla comunità di appartenenza e contribuiscono a creare proposte nuove di mercato per gli stessi italiani".

La classifica in Italia

In Italia risulta prima per presenza di stranieri nelle imprese la città di Prato con ben 9 mila imprese straniere, pari al 31% del territorio. Segue immediatamente a ruota Firenze (16mila e 18 per cento del territorio), mentre la nostra Trieste si attesta al terzo posto con appunto duemila lavoratori pari al 17 per cento. Subito dopo si trovano Imperia, Milano, Roma, Reggio Emilia e la città di Genova.