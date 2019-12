Trieste quinta in Italia per qualità della vita secondo il Sole 24 Ore (VIDEO)

Trieste è al quinto posto in Italia per qualità della vita secondo la classifica del sole 24 ore, non solo rimanendo nella top ten ma guadagnando un posto ripetto al 2018. Tra i criteri valutati (quest'anno 90 rispetto ai 42 dell'anno scorso), il capoluogo giuliano raggiunge il secondo posto per ambiente e servizi, affari e lavoro, cultura e tempo libero, il terzo per ricchezza e consumi e il primo per capacità di depurazione dell'acqua, per bliblioteche e per il numero medio di anni di studio della popolazione. Risultati scadenti invece negli ambiti giustizia e sicurezza (97esimo posto) e demografia e società (98esimo).

Il sindaco: "Stiamo andando a Milano a ritirare un premio"

"Quando si lavora per la città i risultati arrivano. Oggi il Sole 24Ore ci mette al 5° posto nella classifica generale, lo scorso anno eravamo sesti, nel 2016 eravamo al decimo posto e nel 2015 eravamo al 34°. In questo momento l’assessore Giorgio Rossi insieme al mio portavoce stanno andando A Milano a ritirare il primo premio in uno dei sei parametri principali individuati dal quotidiano economico a livello Nazionale. Lavoriamo per la nostra importante Trieste".

Altre città

Gorizia in drastico peggioramento: dal decimo posto del 2018 al 34esimo del 2019, mentre Pordenone si attesta al 13esimo e Udine al 16esimo. Primo posto assoluto per Milano, seguita da Bolzano, Trento e Aosta. All'ultimo posto troviamo Caltanissetta.

