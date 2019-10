Al Miela 100 anni di Bauhaus

BAUHAUS 100



ore 18.30:aperitivo in musica

ore 19.00:“Fuori programma” considerazioni di Giovanni Fraziano

ore 20.00 proiezione



BAUHAUS SPIRIT: 100 YEARS of BAUHAUS

regia di Niels Bolbrinker, ThomasTielsch; con Torsten Blume, Rosan Bosch, Alfredo Brillemboug, Hubert Klumpner, Stephen Kovats

documentario, Germania, 2018, 95’

v. o. tedesco /inglese con sottotitoli italiani

Un documentario che omaggia la visione utopica e radicale di Walter Gropius, che ha cercato di unire scultura, pittura, design e architettura in un’unica disciplina costruttiva nella sua famosa scuola, il Bauhaus.

All’inizio del XX secolo il Bauhaus nasceva come una scuola e luogo sperimentale dove intellettuali, architetti, designer, artisti e creativi del periodo si erano riuniti per dare inizio a nuove regole di vita, più libere e a misura d’uomo.

Il documentario realizzato dai registi tedeschi Bolbrinker e Tielsch è un racconto che procede parallelo tra passato e presente, partendo dalla fondazione della innovativa scuola, la Staatlitches Bauhaus, ideata da Walter Gropius a Weimar nel 1919, spaziando per realtà simili, ma esteticamente molto diverse per impatto e regime urbano, come il compendio della “Cité Radieus” di Marsiglia, firmata da Le Corbusier, fino al arrivare in Colombia, al Barrio PIcacho di Ledellin, per ritornare poi ancora a Gropius e ai suoi collaboratori, anche quelli che proseguono le teorie del maestro, come Steven Kobatz, teorico del Bauhaus dal 1989.

“Come si costruisce un nuovo mondo?”

Gesti, balletti, racconti teorici o personali sui cambiamenti di un territorio si fondono nel film in maniera frammentaria, mescolandosi con narrazioni di nuove tecnologie e progetti utopici.

(Rossella Farinotti, MYmovies.it)

organizzazione: Bonawentura

Gallery