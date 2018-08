Giovedì 30 agosto dalle 20.30 verrà presentato al Lunatico Festival il nuovo libro di Alberto Prunetti, "108 metri. The new working class hero." All'incontro saranno presenti l'autore e Wu Ming 1.

Nel 2012 uscì «Amianto», la storia di un operaio morto ammazzato da un tumore professionale, scritto dal figlio impastando ricordi e maledizioni, risate, improperi e considerazioni sul capitalismo allo stadio terminale. Una storia su cui nessun editore avrebbe scommesso molto, e che invece grazie al passaparola, cinque anni dopo, viene ancora rieditata e ristampata. Quell'operaio maremmano si chiamava Renato Prunetti e suo figlio Alberto, prima di scrivere quel libro, era emigrato in Inghilterra con una laurea in tasca, per fare il pizzaiolo, il lavacessi, il cambusiere, il bracciante, seguendo il destino di una generazione condannata alla precarietà. «108 metri. The New Working Class Hero» (Laterza) racconta come in un romanzo quest'altra storia, ancora operaia, epica, avventurosa e vera.



Al Parco di San Giovanni a Trieste, ingresso libero!!

