21 giugno International Yoga Day

Il 21 GIUGNO Celebriamo INSIEME la Giornata Internazionale dello YOGA!



Le NAZIONI UNITE hanno proclamato il 21 giugno GIORNATA INTERNAZIONALE dello YOGA riconoscendo a questa pratica un’importanza universale a beneficio dell’individuo e della collettività. Risoluzione 69/131 del 11/12/2014.



Siamo felici di condividere con la Cittadinanza questa straordinaria GIORNATA ed orgogliosi che PerForm ASD ed i suoi Soci siano parte di questa comunità internazionale.

Invitiamo tutti a partecipare alla COLLECTIVE YOGA JAM SESSION, una staffetta entusiasmante che vedrà gli istruttori di PerForm ASD alternarsi alla guida di due ore di pratica, gratuita ed aperta a tutti, durante la quale ognuno potrà partecipare per il tempo ed il modo che desidera. Cercheremo di restituire il meglio di quello che lo Yoga ci insegna ogni giorno, vogliamo proporvi diverse voci, lingue e sensibilità per godere collettivamente di una pratica in grado di accomunare esseri umani di culture e religioni diverse da ogni parte del MONDO.



********** TUTTI SONO INVITATI **********

la partecipazione è libera e gratuita

presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini a TRIESTE

dalle ore 17.30 alle ore 19.30

COLLECTIVE YOGA JAM SESSION

con Gary Brackett, Edoardo Gustini, Amanda Lana, Erin McKinney,

Lana Petrovic e Ilaria Tonon



PerForm Associazione Sportiva Dilettantistica

