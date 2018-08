3° Edizione dell'Adriatic Historic Expo con i veicoli storici a Bagnoli

Ed ecco arrivata anche la terza edizione ADRIATIC HISTORIC EXPO, la festa dei motori dell'Alpe Adria, che si svolgerà presso il Centro Visite della Val Rosandra a Bagnoli (San Dorligo della Valle - Trieste).

Tre le giornate della Sagra-Motori dalle ore 17:00 di Venerdì 31 alle 23:30 di Domenica 02 Settembre, in evento "full time" con esposizioni, giri turistici, mercatino, concerti live, dj set, chioschi enogastronomici e giri turistici.

Durante la manifestazione saranno presenti gli "amici della porsche trieste" per festeggiare il 70 del marchio, le auto americane della "crazy gang", i fuoristrada del "nordest 4x4", oltre a vari mezzi d'epoca, mezzi militari, e domenica l'evento Tuning con i ragazzi del "Trieste Street Custom".

Due le band che allieteranno le serate. A partire dalle 20:30, infatti, si alterneranno i "The Selfies" ed i "Road Junkers" con le loro performance dal vivo.

I giri turistici sono in programma il sabato e la domenica dalle 15:00 alle 18:00, dopo il pranzo conviviale degli iscritti presso l'area dei festeggiamenti, con itinerario attraverso la zona collinare italo-slovena, per due percorsi di circa 50 chilometri.

Sabato giro a Muggia con foto presso la vedetta di Chiampore, per scollinare verso Dekani, passando per Črni Kal fino a rientrare in Italia a Pese, dove avremo un ristoro presso l'Agtiturismo Racman.

Domenica si parte verso il Confine di Skofie, direzione Koper, quindi verso Vanganel, per una sosta con ristoro e foto a Marezige presso la "Gostilna Karjola", quindi avanti con l'aperigiro, per rientrare in Italia a Socerb e scendere verso la festa a Bagnoli.

Birra Oktoberfest ed ottime carni e verdure alla griglia saranno il punto di forza per chi vorrà passare tre giorni frizzanti ed innovativi, come nel dna dell'A.S.D. RAGGI INCROCIATI VEICOLI STORICI TRIESTE, il tutto comunque a PREZZI CONTENUTI !!!!!

E per essere "tranquilli" verrà allestita anche una zona per《campeggio libero》



Quindi non vi resta che PARTECIPARE E DIVERTIRSI !!!