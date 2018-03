Colloqui, presentazioni, strategie Facebook e video: 4 triestini vi spiegano le regole per avere successo

Sabato 10 marzo dalle 9.30 alle 18.30 in via Ghega 6 vi aspettano ben 4 relatori triestini che vi spiegheranno come migliorare la vostra comunicazione. Lo scopo della giornata è trovare nuove competenze per farsi scegliere. Oggi più che mai è opportuno saper comunicare la propria conoscenza: non basta sapere, bisogna saperlo comunicare.

4 Fantastici relatori, 4 diversi laboratori, 1 unico obiettivo: comunicare al mondo chi siete attraverso alcuni suggerimenti che vi verranno dati durante l'evento.

Aprirà la giornata Fabrizio Gherlani che vi spiegherà e farà sperimentare"Come affrontare un colloquio". Seguirà Walter J. Klinkon che, dopo aver partecipato a Ted X e a Tu si que vales, torna a Trieste per traghettarvi verso l'elevator magic pitch ovvero "Come presentarsi magicamente in 30 secondi".

Nel pomeriggio diventeremo più social con Federico Vitiello, un altro relatore del Ted x, che affronterà il tema dei social spiegando come creare post accattivanti su Facebook. Infine si esplorerà l'area dei media per imparare come nasce un video insieme a Francesco Casarella.

Il laboratorio esperenziale sarà un percorso di crescita che potrai replicare (e quindi renderlo sistema) ogni volta che ci sarà un occasione per parlare in pubblico.