8558 hack - lo spettacolo su margherita hack al bastione rotondo

Continua la manifestazione Ricordando Margherita, dedicata all’astrofisica Margherita Hack a cinque anni dalla sua scomparsa. Lunedì 25 appuntamento al Bastione Rotondo del Castello di San Giusto dove si terrà lo spettacolo teatrale 8558 Hack. L'evento è gratuito e aperto a tutto il pubblico. Ricordando Margherita è organizzato da INAF Osservatorio Astronomico di Trieste, SISSA, Università di Trieste, Immaginario Scientifico, Comune di Trieste e Università della Terza Età di Trieste.



L'evento è inserito nel cartellone di Trieste Estate 2018 e si terrà dalle 21 alle 23. 8558 Hack (dal nome di un asteroide dedicato alla scienziata) è uno spettacolo scritto e diretto da Diana Höbel ed è un racconto che intreccia le vicende biografiche di Margherita Hack con gli avvenimenti storici del secolo scorso.



La pièce sarà interpretata da Sara Alzetta e Francesco Godina e accompagnata dalle musiche originali dal vivo di Baby Gelido (Daniele Mastronuzzi, drum machine; Stefano Mastronuzzi, chitarra elettrica) e Paolo Cervi Kervischer (sax).



Tutti gli eventi nell’ambito di Ricordando Margherita sono gratuiti e aperti al pubblico. Per maggiori informazioni telefonare ai numeri 0403787634/3342150122 o scrivere a info@triesteconoscenza.it. È possibile inoltre visitare il sito http://triesteconoscenza.it.



Lo spazio Trieste Città della Conoscenza



“Trieste Città della Conoscenza” è uno spazio di public engagement sui temi della ricerca, situato all’interno della stazione ferroviaria di Trieste e aperto a cittadini di tutte le età, turisti e visitatori di ogni genere. Nello spazio si organizzano conferenze, mostre, laboratori e attività di vario genere proposte dagli istituti membri del protocollo



Il protocollo, che organizza anche Trieste Next, mette insieme Comune di Trieste, università ed enti di ricerca in una rete di collaborazione attiva per agevolare il dialogo tra i suoi protagonisti, che sono davvero moltissimi. Con l’ultimo aggiornamento di quest’anno la rete è arrivata a coinvolgere ben diciannove enti.



