Da Broadway a Trieste: il musical "Chicago" al Teatro San Giovanni

Domenica 7 luglio alle 20.30 un fuori programma molto speciale al Teatro San Giovanni: Chicago, lo show più sexy di Broadway, nella messa in scena della Trieste Musical Company.

Il musical

Il gruppo Trieste Musical Company, nato a ottobre 2018 per formare la prima compagnia di musical in città, ha il piacere di presentare il suo spettacolo musicale Chicago. Scritto nel 1975 da Bob Fosse, è uno dei maggiori successi di Broadway, e il musical con il maggior numero di repliche a Londra e a Broadway. La storia ha luogo negli Anni Venti, e ritrae uno scopiettante e divertente siparietto sulla vita difficile delle attrici di musical a Chicago. Le vicende e i sogni di due atticette si intrecciano in avvincenti storie di palcoscenico, seduzioni, avvocati e carcere, in una cornice di costumi e musiche che ci trasportano nell’onirico mondo dei cabaret dell’epoca. Il teatro musical combina canto, recitazione e danza, che saranno sappientemente interpretati dal vivo con professionalità e passione dai 18 membri della nostra compagnia, tutti di età compresa tra i 18 e i 32 anni. Sarà inoltre presente una jazz band di 5 componenti che eseguiranno gli accompagnamenti musicali sul palco.

Trieste Musical Company

Il progetto della Trieste Musical Company nasce dall’incontro della cantante e attrice Aliki Pappas, con il compositore e direttore d’orchestra Davide Coppola, e la ballerina e coreografa Samantha Benedetti. I tre decidono di unire le proprie robuste esperienze e diverse qualità artistiche per dare luogo a una nuova realtà multidisciplinare e riunire quindi una compagnia di commedia musicale. La compagnia è considerata semi-professionale, ovvero ha uno scopo puramente ludico e non prevede lucro, mentre ai partecipanti, tutti volontari, è richiesta la professionalità e impegno determinanti a ottenere un risultato di alta qualità. La compagnia infatti è composta da 18 partecipanti di diversi contesti culturali e sociali e di età compresa tra 18 e 32 anni, originari d’Italia, Grecia, Armenia, Iran, India e Argentina. Oltre alle lezioni e alla preparazione dello spettacolo finale, il gruppo è considerato uno spazio di scambio grazie alla sua natura multiculturale e multilingue: anche se non si è in grado di parlare correntemente la lingua italiana, è possibile cercare diversi modi di espressione e tutti possono coprire il ruolo più adeguato alle proprie capacità. Gli attori volontari vengono selezionati tramite un casting dedicato e quindi, dopo due mesi di corsi e prove di canto, ballo e recitazione, vengono attribuiti al proprio ruolo all’interno del musical Chicago. Le ripetizioni si svolgono con regolarità più volte alla settimana alla presenza dei tre coordinatori e della pianista Carolina Perez Tedesco che accompagna le coreografie del vivo durante le prove.

INGRESSO: interi 10,00€ / ridotti 8,00 € Per informazioni e prenotazioni scriveteci: triestemusicalcompany@gmail.com.

Per qualsiasi ulteriore informazione, scrivete pure a: info.teatrosangiovanni@gmail.com.