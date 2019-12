A Lipica Santo Stefano con la benedizione dei cavalli e della motocicletta

Per la festa del santo patrono di cavalli, cavalieri, cocchieri e maniscalchi, Santo Stefano, nell’ stiamo per rivivere la tradizione della benedizione dei cavalli. Non perdetevi il variegato programma equestre-culturale in collaborazione con i motociclisti del Carso.

Scoprite i segreti della vita dei cavalli Lipizzani in inverno e, alle ore 15:00, non perdetevi lo spettacolo speciale di Capodanno intitolato “La Favola di Lipica”. Nella Cappella di Sant'Antonio di Padova potrete ammirare la mostra di presepi da tutto il mondo. La collezione di presepi è di proprietà del regista teatrale Gregor Tozon e sarà in mostra per tutto il mese di dicembre.

Programma

10.00 – 15.00: Visite tematiche invernali »Scoprite la vita di cavalli Lipizzani in inverno«

10.00 − 15.00: Giri in carrozza (supplemento)*

11.00 – 14.00: Passeggiate con i cavalli Lipizzani (supplemento)*

10.00 − 15.00: Mostra di presepi da tutto il mondo nella Cappella di Sant'Antonio di Padova

11.00 − 16.00: Mini mercatini festivi

11.00 − 15.00: Divertimento con la musica dal vivo

11.00 in 13.30: Presentazione del cavallo Lipizzano

12.00: Benedizione dei cavalli

12.30: Benedizione delle motociclette

15.00: Spettacolo speciale La favola di Lipica (supplemento)

Supplemento per lo spettacolo "La favola di Lipica"

adulti: 12 €

bambini e studenti fino ai 18 anni: 6 €

bambini fino ai 5 anni: 1 €

biglietto famiglia (fino a 3 bambini, fino a 2 adulti): 29 €

Per le passeggiate sui pony e giri in carrozza i prenotazioni non sono disponibili. L’offerta è valida fino a esaurimento degli orari liberi a disposizione.

Ci riserviamo il diritto di modificare il programma.

I bambini e ragazzi fino ai 15 anni di età possono visitare l'Allevamento solo se accompagnati da un adulto, ossia da un genitore o tutore.

Ospiti individuali non hanno bisogno di prenotazione.

I cani non possono entrare nel maneggio.

Fotografare / filmare non é ammesso nel maneggio.

Foto: Kobilarna Lipica / Mediaspeed, Mitja Božič, Gabriele Boiselle