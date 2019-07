Picnic in riva al mare a Portopiccolo

La moda di questa estate, il picnic in riva al mare, è considerata un’accattivamene combinazione per vivere la spensieratezza del tramonto in compagnia, con il piacere di degustare piatti freschi tipici della stagione estiva. A Portopiccolo, il primo appuntamento è per venerdi, 12 luglio, (19.30) nel Green del Maxis Beach Club, l’area verde in riva al mare della Baia di Sistiana.

Già praticato dal XIX secolo, soprattutto nei paesi anglofoni, il picnic era inteso come la consumazione di un pasto in allegria, in clima rilassato da effettuarsi sui prati, in riva al mare o sulla spiaggia, dove vi era un approccio più intimo rispetto alla formalità dei tempi, al punto da rappresentare un ideale contorno per il corteggiamento.

Con il tempo diventa una tendenza, dove ad essere protagonisti sono i cibi di qualità, abbinamenti studiati e un tocco di glamour nella preparazione. Elementi capaci di trasformare il pic-nic in “Pic-Chic”.

Lo sanno bene nel Principato di Monaco, che celebra ogni anno il tradizionale appuntamento di fine estate nel quale viene organizzato ol “Parco Princesse Antoinette” e al quale è solita partecipare la famiglia reale con tutti i cittadini.

A Portopicccolo, venerdi 12 settembre “regina” sarà l’atmosfera dell’esclusivo lido dell’Adriatico, l’accurata selezione delle proposte culinare, i colorati plaid, la musica chill out del dj Costelli e il tramonto che farà da cornice al Castello di Duino, per un nobile e regale appuntamento con le emozioni.

I prezzi democratici, (40 euro adulti, 20 bimbi), per uno stile Pic nic beach chic. Tutti benvenuti, tranne la pioggia, per il quale l’evento sarà posticipato. Parcheggi gratuiti. Per info eventiportopiccolo@ppst.it