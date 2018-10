Torna Riada: cinque giorni di acrobati e danza aerea al Montedoro

Tornano le acrobazie e l'arte dell'aria allo Shopping Center Montedoro di Muggia. Dal 31 ottobre al 4 novembre si terrà la 2ª edizione di RIADA, il Raduno Internazionale di Acrobati e Danzatori Aerei organizzato dalla scuola di circo ArsMotus e dalla Compagnia SINAKT CircoTeatroDanza.

Cos’è RIADA? Si tratta della seconda edizione di un evento che vuole riunire gli artisti acrobati, danzatori dell’aria e amatori, sia italiani che esteri, di queste discipline, offrendo loro una formazione a 360°, a livelli diversi, favorendo lo scambio e la conoscenza reciproca a livello internazionale.

Quest’anno gli insegnanti e i performer professionisti proverranno da varie parti d'Italia, dalla vicina Slovenia, dalla Spagna, dall’Olanda e dal Messico. Verranno proposti i seguenti workshop: trapezio danza, tessuti aerei, cerchio aereo dinamico, acro partner, palo cinese, mano a mano, e poi Yoga e Acroyoga.

Il programma

Il 31 ottobre dalle 18.00 alle 19.30 verrà proposta una lezione aperta di danza aerea su tessuti, per provare questa magnifica disciplina a cura di ArsMotus Scuola di circo di Muggia. Essendo i posti limitati si prega di prenotarsi in loco una mezz’ora prima. Dal 1 al 4 novembre avrà inizio la formazione intensiva con gli iscritti agli workshop. Per informazioni su come partecipare: https://riada-aerialacrodance.jimdo.com/ .Domenica 4 novembre avrà luogo il RIADA SHOW TIME. Dalle 18, invece, gli artisti di RIADA si esibiranno al primo piano del Montedoro shopping center. L'accesso sarà gratuito. A chiudere l'evento quest'anno ci sarà dal Messico la compagnia di circo contemporaneo Calembur che presenterà in anteprima nazionale una riduzione del suo nuovo spettacolo “La muerte y otras estorias”.