Pronti a sciare? Apre la stagione a Sappada Ski

Appassionati di sci apre finalmente la stagione a Sappasa Ski. Per cominciare alla grande, sabato 15 e domenica 16 - date da segnare sul calendario - vi aspettano tariffe speciali per il weekend. Non solo, skipass a prezzo speciale nei punti vendita Campetti e Scuola Sci – Sappada Plodn.

Per i più piccoli "Speciale Nevelandia": il parco divertimento sarà aperto con il Sappy Park (parco gonfiabili) e la pista Bob.

Non vi resta che divertirvi!

Gallery