Al Tiare arriva il Deejay Time Summer Tour

TIARE SHOPPING diventa un meeting place sempre più attivo e propositivo e dopo il grande successo ottenuto l’anno scorso con i concerti di Edoardo Bennato, Francesco Sarcina e Alessio Bernabei ripropone i TIARE MUSIC DAYS.

Gli appuntamenti con la grande musica dal vivo inizieranno domenica 5 agosto alle 21.30 con il Deejay Time Summer Tour 2018: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso si alterneranno sul palco allestito nell’Area esterna del centro commerciale di Villesse (Ingresso Tiare) e animeranno la serata con i migliori successi della musica dance, house e techno.

Il Deejay Time Summer Tour 2018 si ispira a “Deejay Time”, programma radiofonico che ha avuto un enorme successo negli anni ’90 e ’00. Albertino, coadiuvato ai "piatti" da Fargetta, Molella e Prezioso, proponeva al pubblico la musica più in voga del momento mixata da effetti speciali prodotti in studio (sulla voce dello speaker, sul missaggio delle canzoni, sugli interventi al telefono). Un seguito di pubblico eccezionale che è stato la leva per organizzare un tour per l’Italia lungo trentasei mesi.

Per partecipare alla Deejay Session - a ingresso gratuito - è necessario ritirare il pass dedicato all’Infopoint di TIARE SHOPPING (maggiori dettagli su www.tiareshopping.com).

I TIARE MUSIC DAYS si concluderanno mercoledì 8 agosto alle 20.30 con il concerto live del grande Renzo Arbore che si esibirà sul palco allestito nell’Area esterna del centro commerciale insieme alla sua Orchestra Italiana.