Jazz, a Capodistria Letizia Gambi in concerto

Il progetto live presentato da Letizia Gambi vede 3 donne, 3 dimensioni sonore e 3 direzioni musicali in un unico dialogo fatto di passione, poesia e respiri. Letizia Gambi, vocalist jazz e cantautrice italiana che a New York ha conquistato l’attenzione di leggende mondiali come Lenny White, Chick Corea, Gato Barbieri e Ron Carter, solo per citare alcune delle sue prestigiose collaborazioni. Sting l’ha definita “una cantante straordinaria” ed entrambi i suoi album sono stati candidati ai Grammy Awards. Al suo fianco due grandi musiciste e amiche: la jazzista Elisabetta Serio al pianoforte, che ha collaborato con nomi del calibro di Pino Daniele, James Senese, Tullio De PIscopo, Rino Zurzolo, Enzo Gragnianello, Sarah Jane Morris, Noa, fino a Mario Biondi e Fiorella Mannoia; e l’eclettica triestina Giovanna Famulari al violoncello, che annovera tra i suoi lavori progetti con Ron, Tosca, Gege Telesforo, Luca Barbarossa, Mogol Lenny White, Niccolo Fabi, James Taylor, e ancora Nicola Piovani, Alessandro Haber, Lina Wertmuller e così via.

Il repertorio parte dalla musica di Letizia, arrangiata per questa formazione che presenterà a Capodistria il 9 giugno, e si muove in 3 direzioni diverse: quella Jazz, che resta il linguaggio di base ma che non teme contaminazioni; quella della musica originale scritta da Letizia (ma anche da Elisabetta e Giovanna); quella della musica “dedicata” attraverso la quale il trio ripropone brani di vari autori e generi, da inattesi successi contemporanei a brani intramontabili di autori italiani e stranieri. Il luogo scelto per il concerto, la Taverna, è uno dei posti più conosciuti e suggestivi della città ed è stato concesso dal Comune di Capodistria. Il concerto è la conclusione dei festeggiamenti per il 72° anniversario della Repubblica Italiana, cominciati il 2 giugno con una cerimonia istituzionale. Il concerto è gratuito e aperto a tutti.