Olio capitale, ai Fiori la cena con l'oleologo

"A Cena con l’oleologo” - il tour di eventi fuori programma della XIII edizione di Olio Capitale ideati per presentare in anteprima ai ristoratori gli oli extravergine presenti in fiera attraverso un percorso di conoscenza e di assaggio guidato a cura di OLEA - fa la sua ultima tappa proprio a Trieste, nella città che dal 15 al 18 marzo presso la Stazione marittima ospiterà il Salone degli oli extravergini tipici e di qualità. Venerdì 15 marzo nella serata di apertura del più importante e prestigioso evento fieristico di settore organizzato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia e realizzato da Aries Scarl, sarà il ristorante “Ai Fiori” di Trieste (Piazza Attilio Hortis 7) ad ospitare la cena-degustazione riservata ai ristoratori della quale saranno protagonisti gli oli extravergine abruzzesi selezionati dalla CIAA Chieti Pescara. Il percorso di conoscenza e assaggio degli oli extravergine delle 12 aziende scelte per rappresentare le provincie di Chieti e Pescara (Az. Delia Orsini, La farciola, Frantoio Hermes, Az. Cascina Bruno, Fattoria Bardella, Az. agr. Di Masciantonio, Soc. Agr. Colle stelle, Olearius tenaglia, D'aloisio oviglio, Az. La Selvotta, Oleifiocio Andreassi e Az. Scorrano giuseppe) sarà guidato da Ganni Degenhardt, esperto assaggiatore di OLEA.

Il menù

Il menù speciale prevede piatti che esaltano le qualità degli oli abruzzesi in abbinamento. Si comincia con alcuni assaggi: Il ricordo di una parmigiana e olio EVO d’Abruzzo, Baccalà mantecato con crostini al rosmarino olio EVO d’Abruzzo, Mezze maniche ripiene di pomodorini secchi in olio EVO d’Abruzzo, Tartare di branzino con Panko tostato e olio EVO d’Abruzzo, Battuta di manzo con pasta Kataifie zabaione all’ olio EVO d’Abruzzo, Fagottino di pasta strudel ripieno di verdurine in olio Evo d’Abruzzo e Calamaro con chatney di mango e zenzero, bagnati dall’olio EVO d’Abruzzo. Poi si entra nel vivo della cena con un ricco antipasto con Polipo grigliato, burrata, fave e Panko tostato, olio EVO d’Abruzzo e Hummus di ceci e seppie, olio EVO d’Abruzzo. Poi si passa agli Spaghetti aglio, olio EVO d’Abruzzo, peperoncino e battuta di branzino affumicata e come secondo piatto al Baccalà in olio cottura con olio EVO d’Abruzzo e melanzane in agro. Immancabile il dolce: un delizioso Sorbetto di basilico e olio EVO d’Abruzzo (Info e prenotazione: 040 300633. Prezzo a persona € 50,00).