Tre incontri per reinterpretare il proprio respiro

Il Respiro usato correttamente diventa un prezioso alleato nella vita quotidiana. Puoi utilizzarlo come strumento di liberazione di zone contratte o in tensione fisica ed emotiva, ritrovare nuovo vigore, energia, concentrazione e consapevolezza.

Gli incontri sono guidati da Leonarda Majaron, docente in biodinamica craniosacrale.



Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e adesioni: https://www.ahaueventiolistici.com/blog/a-lezione-di-respiro-22-29-maggio-e-5-giugno-2019-trieste



Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / info@ahaueventiolistici.com