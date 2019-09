Cura del corpo e della mente: a Portopiccolo il potere e la magia dell'arpa

Settembre è il mese dei nuovi inizi, della ripresa delle attività quotidiane e del ritorno alla routine dopo la pausa estiva. Quale mese migliore per dedicarsi alla cura del proprio corpo e della mente per riaffrontare i nuovi impegni? E sono proprio dedicati al benessere i primi appuntamenti di settembre organizzati a Portopiccolo di cui l’arpa ne è protagonista. Strumento magico con poteri rilassanti e benefici, negli Stati Uniti è utilizzato all’interno di centri olistici specializzati per il potere calmante e rilassante della sua musica. Noto come “fenomeno acustico delle onde sonore”, il percorso è creato dalle percussioni delle corde pizzicate che permette al suono di propagarsi e avvolgere l’intero corpo. Provare per credere e per ritrovare armonia.

Il primo appuntamento in calendario è venerdì 6 settembre con “Arpa Wellness”, per il ciclo Portopiccolo SPA by Night, in programma ogni fine settimana di settembre. A partire dalle 19.45 l’arpa accompagnerà il relax bordo piscina per una serata all’insegna dell’armonia e della pace interiore fino alle 23.30 (ingresso in Spa 55 euro, parcheggio gratuito dalle 18.00).

Il secondo appuntamento è domenica 8 settembre alle 6.30 del mattino al pontile del Maxi’s con Eleonora Perolini, rinomata arpista e concertista diplomata al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, per il primo concerto all’alba a Portopiccolo. Performance a ingresso gratuito. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Associazione Arpademia in occasione del terzo convegno “L’uso dell’arpa nella sfera del benessere”.

Per info e prenotazioni: portopiccolospa@ppst.it