A Prepotto torna la "Festa della patata"

Da venerdì 3 agosto a lunedì 6 agosto 2018 dalle 17 alle 24 presso l'area feste di Prepotto si svolgerà la nona edizione della Festa della patata sul Carso. Una festa goliardica ma con finalità nobili in quanto l'intero guadagno, derivante dalla vendita dei prodotti e grazie a tutti gli amici volontari che daranno una mano per la buona riuscita della manifestazione, sarà devoluto in beneficienza al C.E.O. di Sistiana.

L'area sarà attrezzata con giochi gonfiabili gratuiti per bambini vigilata da personale avente i requisiti previsti per la sicurezza, musica e ballo con gruppi musicali che suoneranno musiche di vario genere in ogni serata. Per quanto riguarda la parte culinaria ci saranno piatti titpici a base di patata (frico e polenta, patate in tecia, gnocchi, kiffeletti, patatine fritte etc), ma non possono mancare le carni e le verdure alla griglia come civa, pollo, salsicce e vienna …. con dolci tipici …. strucoli, omelettes...tutti piatti della tradizione locale, regionale e della vicina Slovenia.

Gallery