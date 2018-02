Turismo, la Strada del vino e dei Sapori del Fvg si presenta a Trieste

Proseguono le presentazioni di PromoTurismoFVG al territorio per far conoscere i dettagli del progetto Strada del Vino e Sapori del FVG e cercare di coinvolgere nuovi aderenti. Da quest’anno, infatti, oltre ad aziende vitivinicole, aziende agricole, strutture di ristorazione (ristoranti, trattorie, osterie, agriturismo) sono invitati alle presentazioni e ad aderire alla rete anche enoteche e gastronomie.



Dopo i primi appuntamenti, le nuove presentazioni si terranno mercoledì 21 febbraio alle ore 9.30 a Tolmezzo nella sala conferenze UTI (via Carnia Libera 1944, 29) e giovedì 1 marzo alle ore 16 a Trieste nella sala dello Studio 77 (Corso Italia 6 - Galleria Commerciale).



La Strada del Vino e dei Sapori è il progetto nato nel 2017 e coordinato da PromoTurismoFVG che ha creato un sistema integrato che unisce la produzione vitivinicola e agroalimentare d’eccellenza e con alti standard di accoglienza alle risorse culturali e ambientali della regione, per arrivare a un itinerario turistico enogastronomico completo, omogeneo e fruibile dai turisti. A disposizione dell’enoturista è ora disponibile anche il sito www.tastefvg.it, attraverso il quale si può costruire il proprio itinerario enogastronomico e prenotare visite guidate, e la neonata guida della Strada che raccoglie una descrizione puntuale e info logistiche per visitare le oltre 200 realtà che attualmente aderiscono.