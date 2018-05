A Trieste il primo Hookah Place d'Italia: the gratis per tutti all'inaugurazione

Direttamente dalla Russia arriva a Trieste il primo Hookah Place d'Italia. Il locale aprirà al pubblico venerdì 18 maggio dalle 15.00 in via XXX Ottobre 14/a e l’inaugurazione proseguirà fino a tarda notte.

Hookah Place, famosa catena russa, nasce per la prima volta a Mosca nel 2013 e ad oggi ci sono ben 140 attività avviate in frachising nel Mondo. Dopo aver conquistato molte città internazionali, sbarca finalmente anche in Italia grazie al coraggio del 23enne Andrey e il supporto della 22enne Viktoria. Obiettivo del locale e dei due giovanissimi ragazzi è di portare a Trieste una diversa concezione del tempo libero e del relax post lavoro o studio.

Hookah Place, infatti, propone uno spazio in cui consumare narghilè dal design moderno, preparati con maestria da Andrey. Ad accompagnarli ci saranno, come da tradizione, gustosissimi the puri e infusi.

Il locale presenta uno splendido open space diviso in tre aree allestite con comodi divani e luci soffuse. Diversamente dal concept ideato dalla catena, i cui colori principali sono rosso e nero, per questa apertura sono stati scelti colori più morbidi per rendere l'atmosfera più europea.

L'intrattenimento è anche garantito da una postazione per gamer: playstation, schermi giganti e giochi sono a disposizione all'interno del locale.

Unica regola: no alcol. All'interno di'Hookah Place Trieste non verrà servito alcol, una decisione presa dai due gestori per distaccarsi dall'idea comune di bar e valorizzare ancor più la loro mission. Tuttavia, ci saranno ottimi cocktail analcolici e bibite gasate dai gusti più svariati non reperibili abitualmente in Italia.

In occasione dell'inaugurazione del locale, a tutti i partecipanti verrà offerto il the.

Per le sessioni di narghilè ci si può prenotare sul posto o telefonando al 388 468 6686.