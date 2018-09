“Match it now”: iniziativa ADMO per sensibilizzare la donazione del midollo

L'ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) assieme al Centro Nazionale Trapianti, al Centro nazionale Sangue e al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) promuove la settimana per la donazione “Match it now” che coinvolge 180 città italiane tra cui anche Trieste.

L'iniziativa

Il momento “clou” della campagna di sensibilizzazione “Match it now 2018” sarà sabato 22 settembre, dalle 10.00 alle 19.00, in piazza della Borsa, dove saranno allestiti tre gazebo (con volontari, associazioni consorelle e medici)e un'ambulanza, con l'appoggio di personale medico guidato dal dott. Luca Mascaretti, direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale degli Ospedali di Trieste, Gorizia e Monfalcone. Ai giovani (di età compresa tra i 18 e 35 anni) che vorranno accogliere l'appello sarà effettuato (dopo la compilazione di un questionario) un semplice prelievo di sangue, che segnerà l'inizio di un percorso che potrà eventualmente portarli a diventare donatori effettivi di midollo osseo in caso di rilevata compatibilità con il malato. Una compatibilità che tra fratelli è di 1 a 4 e tra non consanguinei di 1 a 100.000. i

ADMO Fvg

L'ADMO Fvg è costantemente attiva con i Centri di Donatori di Trieste e Udine e i Poli di Reclutamento di Udine, Palmanova, San Daniele, Tolmezzo, Pordenone, Aviano, San Vito e Spilimbergo, nonché a Trieste, Gorizia e Monfalcone. Nel registro regionale (al 31/12/2017) risultano iscritti complessivamente 14.524 donatori (55% donne e 45% uomini), 11.791 (81%) a Udine e 2.733 (19%) a Trieste. Le donazioni effettuate sono state complessivamente 129, 13 delle quali nel corso del 2017.

Appuntamenti collaterali

Tra le iniziative e gli appuntamenti collaterali di “Match it now 2018” a Trieste, dopo l'illuminazione di rosso della fontana del Nettuno di piazza della Borsa e i concerti dei complessi giovanili Cup Souls e Sneaky Toy di stasera (giovedì 20 settembre, con inizio alle ore 21.00, al Cafè Rossetti), si terrà anche l' “ADMO -Match it now” , quadrangolare di basket giovanile, in programma il 28 e 29 settembre, al PalaCalvola, con le squadre del San Vito Basket Trieste, Santos Basket Trieste, Virtus Basket Trieste e Ronchi Basket di Ronchi dei Legionari.