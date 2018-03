Adottiamo, il progetto che vi invita ad adottare un agnello carsolino

Promozione del territorio, sostegno delle produzioni locali e avvicinamento alla natura. Questi sono tre dei tanti motivi per sostenere il progetto “Adotta un agnello carsolino #AdottiA-MO” che l’azienda agricola Antonič propone domenica 11 marzo a partire dalle 10.00 a Ceroglie (Duino-Aurisina) insieme all’Associazione Joseph. Verranno organizzati due turni di visita, il primo alle 10 e il secondo alle 11.30, per visitare la fattoria e approfondire il tema.

L’adozione, che dura un anno, comprende diversi momenti di incontro e partecipazione alla vita della fattoria; si ha inoltre diritto a scegliere tra due ricche opzioni di cesto di prodotti legati alla filiera della vita dell’agnello che comprendono formaggi, vino e salame.

La visita all'azienda è gratuita. La quota di adozione dell'agnellino è di 150 euro + 5 euro di quota associativa.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: http://joseph.land/eventi/adozione-agnello-carsolino-2018/

Gallery