Aikido, sabato torna "Porte aperte" all'Aiki Shuren Dojo

Dopo il successo delle precedenti edizioni 2017 e 2018, sabato 21 settembre 2019, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, si rinnoverà presso l'Aiki Shuren Dojo Trieste di viale XX Settembre 26 a Trieste (palestra "piccola" dell'Istituto Comprensivo 'Divisione Julia') il Porte Aperte dell'Iwama Budo Kai a.s.d.



Nell'occasione il responsabile dei corsi di Aikido Tradizionale della Scuola di Iwama - Dento Iwama Ryu Aikido, Enrico Neami (maestro certificato CSEN, cintura nera III dan Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai), sarà a disposizione di tutti gli interessati per rispondere a domande e curiosità sull'Aikido e per dimostrare i contenuti tecnici e didattici di una lezione (keiko) tipo, sia in riferimento agli aspetti teorici e pedagogici della disciplina, sia in rapporto alla parte pratica legata all'aikitaiso (preparazione fisica ed esercizi respiratori), al taijutsu (pratica a mani nude), all'aikiken (la pratica con la katana) ed all'aikijo (la pratica con il bastone).



Il Porte Aperte 2019 è come sempre ad ingresso libero per tutta la durata dell'evento; per ogni ulteriore dettaglio, informazione o conferma di presenza, anche con prova gratuita, è possibile visitare il sito associativo www.iwamabudokai.net