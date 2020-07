Aikido al Ferdinandeo per imparare l'arte giapponese, come iscriversi

Dopo il successo delle estati 2017, 2018 e 2019 con il tradizionale Aikido in Pineta, anche per il 2020 l’associazione sportiva dilettantistica Iwama Budo Kai - attiva in città sin dal gennaio 2005 nello studio e diffusione dell’Aikido Tradizionale della Scuola di Iwama o Dentō Iwama Ryu Aikidō - propone due mesi di attività ininterrotta nel rispetto della normativa e delle disposizioni in materia di contenimento Covid-19, rivolta sia ai praticanti esperti che a novizi e principianti: AIKIDO AL FERDINADEO avrà luogo ogni martedì e giovedì di luglio ed agosto dalle ore 17.45 alle ore 18.45 nelle aree verdi prospicienti la gloriette del Cacciatore nella splendida cornice verde del Parco Boschivo del Ferdinandeo di Trieste.

Le lezioni verranno dirette maestro certificato CSEN Enrico Neami, cintura nera 3° dan Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai, e riguarderanno lo studio e la pratica individuale delle armi tradizionali dell’Aikido di Iwama o bukiwaza: il bastone corto o jo e la katana di legno o bokken.

Verrà offerta ai curiosi ed ai principianti un’incredibile opportunità per avvicinarsi ai fondamenti tecnici ed alle basi etiche e filosofiche dell’Aikido - rigorosa disciplina marziale che affonda le radici nella più antica tradizione Giapponese e rappresenta una vera Via guerriera per la Pace - anche, eventualmente, in previsione dell’avvio di uno studio più completo con la ripresa dei corsi in palestra a settembre; al contempo i praticanti più esperti potranno recuperare l’inattività dei mesi di lockdown consolidando le basi e la saldezza della propria tecnica.

Al termine del bimestre di pratica estiva all’aperto chi vorrà proseguire nello studio dell’Aikido Tradizionale, infatti, potrà naturalmente confluire nel corso ordinario presso l’Aiki Shuren Dojo Trieste (palestra ‘piccola’ della Scuola Julia di viale XX Settembre, Trieste); coloro che, invece, decideranno di abbandonare il percorso dopo l’estate propedeutica potranno farlo senza alcun ulteriore obbligo nei confronti dell’associazione.



Maggiori informazioni e dettagli, anche sugli specifici protocolli adottati in osservanza alle linee guida CSEN per la ripresa delle attività sportive nella fase 2, sono reperibili suo sito www.iwamabudokai.net o sulle pagine social @iwamabudokai o, ancora, contattando il numero cellulare 366 2950652 (anche Whatsapp

e Telegram).