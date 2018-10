Al Bischoff degustazione dei vini della Cantina Tramin

Appuntamento al Bischoff con una degustazione firmata Cantina Tramin. Una serata pronta a svelarvi l’incanto dei profumi quale scintilla che accende il gusto, risveglia il cuore e dischiude un’esperienza emozionante.

Dalle 20.00 in degustazione:

Pinot Grigio UNTEREBRER 2017

Gewürztraminer NUSSBALMER 2017

Pinot Nero Riserva MAGLEN 2016

Gewürztraminer vendemmia tardiva ROEN 2017

Cantina Tramin

Lavoriamo con passione e dedizione per svelare l’incanto dei profumi quale scintilla che accende il gusto, risveglia il cuore e dischiude un’esperienza emozionante. Cantina Tramin è una realtà che riassume in sé tutti i caratteri tipici della propria terra: l’incanto della natura e le sue suggestioni polisensoriali, la precisione creativa e produttiva verso una qualità costante, la capacità di fare sistema e di cooperare. Tra le cantine sociali di più antica tradizione dell’Alto Adige, ha sede a Termeno sulla Strada del Vino. Proprietari della cantina sono 300 contadini viticultori che lavorano la terra nelle microzone di Termeno, Ora, Egna e Montagna su una superficie totale di circa 260 ettari, culla del vitigno Gewürztraminer, vera e propria bandiera di questi luoghi. La cantina produce mediamente 1,8 milioni di bottiglie ogni anno, destinate per il 75% al mercato nazionale, e per il restante 25% a quello estero. Il fatturato complessivo supera i 10 milioni di Euro. Pluripremiata negli anni (per ben venti volte i nostri vini sono stati insigniti dei prestigiosi 3 Bicchieri) e costantemente citata nelle classifiche di qualità e nelle guide enogastronomiche internazionali, Tramin opera lungo tutta la catena del valore: produzione, vinificazione e distribuzione vengono gestite internamente da uno staff di professionisti estremamente coinvolto e appassionato. "Nussbaumer" Gewürztraminer Tramin è uno dei migliori vini bianchi di Italia, Stoan, Unterebner Pinot Grigio, Urban Lagrein, rappresentano il cuore e l'anima dell' Alto Adige e sono fra le etichette che meglio descrivono lo stile della cantina e di Willi Stürz, premiato quale enologo dell’anno 2004. Tramin distribuisce le proprie etichette attraverso una rete di enoteche e ristoranti selezionati, incontrando il favore di un pubblico che apprezza la qualità intesa come attenzione alla tipicità, alla piacevolezza del bere e alla complessità dell'esperienza-vino. Il Presidente è Leo Tiefenthaler, Stephan Dezini il Direttore Ammiministrativo, Willi Stürz il Direttore Tecnico, Wolfgang Klotz è il Direttore Commerciale.