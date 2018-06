Al Castello di Gorizia il Premio Collio e la Wine experience

Gorizia ospita sabato l’evento clou dell’Enjoy Collio Experience, nella splendida cornice del Castello. La settimana è iniziata con un press tour organizzato dal Consorzio Vini Collio, durante il quale giornalisti italiani e stranieri sono stati accompagnati a scoprire le bellezze del territorio con visite nelle cantine aderenti e laboratori di assaggio dei vini Doc Collio, da quelli giovani e freschi a quelli longevi e strutturati. Da lunedì 28 a mercoledì 30, infatti, il Grand Hotel Entourage ha ospitato nel salone le degustazioni guidate, mentre i pranzi sono stati curati dall’Associazione “Gorizia a Tavola” che riunisce i ristoratori del capoluogo isontino.

Un punto su cui interviene l’assessore Fabrizio Oreti, sottolineando che «Enjoy Collio Experince rappresenta un'ottima opportunità per promuovere le eccellenze della città e di un territorio ricco di specificità che possono portare ricadute turistiche importanti». Anche il pubblico di appassionati ha potuto partecipare agli eventi di gusto messi in calendario dal Collio: lunedì 28 maggio, con il “Galà rural-chic” a San Floriano, nell'antico complesso delle Baronesse Tacco, e mercoledì 30 maggio, al PIC-NIC Collio, fra i vigneti di Ruttars, ad assaggiare i prodotti AQUA (Ersa) abbinati ai vini.

Con venerdì 1° giugno, si sono aperte a curiosi e winelover tante possibilità, a partire da degustazioni, altri pic-nic, cene, assaggi di vini tipici, fino a visite in cantina e passeggiate nei vigneti e sulle colline che circondano il territorio, da Oslavia (Gorizia) fino a Dolegna del Collio, passando per San Floriano del Collio, Mossa, Capriva del Friuli, Farra d’Isonzo e Cormons, assaggiandone i vini e la gastronomia. Da non perdere i percorsi con l’èStoriabus, letture e laboratori in collaborazione con Bottega Errante e visite alla mostra dedicata a “Sissi” a Gorizia, nello spazio espositivo di Santa Chiara. Gorizia accoglie domani Sabato 2 giugno i due momenti principali: alle 15, nella Sala del Conte del Castello di Gorizia, si svolgerà la cerimonia del XV Premio Collio, dedicato al conte Douglas Attems-Petzenstein, con la premiazione di una tesi di laurea magistrale e di tre giornalisti, gli italiani Sandro Capitani, che su Rai Radio 1 conduce “Coltivando il futuro”, e Max Rella, che scrive sul “Gambero Rosso”, nonché il polacco Maciej Świetlik, collaboratore di “Winicjatywa” e di “Ferment”. «Credo ci siano pochi luoghi come Gorizia, in cui il territorio e i suoi prodotti, intrecciandosi, finiscono per rappresentare davvero un'esperienza unica per chi li vive e questa iniziativa, per uno dei suoi momenti clou, non poteva, quindi, trovare location più adatta della nostra città.

Siamo incastonati fra le estensioni del Collio da una parte e di Brda dall'altra, trait d'union fra terre e vigne di due Paesi, uno straordinario patrimonio che dobbiamo far conoscere e valorizzare» ha dichiarato il sindaco Rodolfo Ziberna. Nel Teatro Tenda del Castello, alle 16, ci sarà l’apertura ufficiale della Mostra Degustazione (con 32 produttori presenti) con il formale taglio del nastro, insieme alla Bike Vintage Alpe Adria, evento non competitivo dedicato alle biciclette d’epoca della regione. Nell’ambito della “Collio Wine Experience”, alle 17 e alle 20, sono previste due degustazioni guidate con i sommelier di AIS, alle 17.30 (circa) l’arrivo delle prime auto d'epoca della Mitteleuropean Race, con coffee break sotto il Tenda.

Più tardi, alle ore 18.30 lo show cooking con gli Young Chef (cucina tradizionale dei loro Paesi di provenienza) e alle 20.30 lo show cooking con gli Young Chef assieme a Chiara Canzoneri (Vice Presidente Associazione Gorizia a Tavola, concorrente della prima edizioni di top chef Italia, vincitrice del premio Credit Agricole FriulAdria giovani chef emergenti 2017), per interpretare una ricetta italiana. Gli appuntamenti proseguiranno anche durante tutta la giornata di domenica 3 giugno alla scoperta di ciò che rappresenta il Collio (elenco allegato). Il programma completo è visibile su www.collio.it, con possibilità di prenotazione e acquisto dei biglietti on-line.