Al Castello di Udine Project X dedica l'evento a Robert Miles

La Project X di luglio sarà una serata completamente dedicata a Robert Miles. Un evento che cercherà di ripercorrere tutta la carriera di uno dei friulani più riconosciuti e stimati nel panorama musicale mondiale. Gli artisti e i Dj di fama internazionale verranno presentati nei prossimi giorni.

La serata

Le esibizioni dei vari artisti finiranno alle 23:30 e la serata sarà realizzata in base a quella che era la visione artistica e professionale di Miles e secondo quelli che erano i suoi valori. "Roberto verrà sempre ricordato come un innovatore, che faceva, da buon friulano, dell'umiltà, della passione e della caparbietà un credo quotidiano. La musica, anche quella elettronica, non conosce età, razza o religione."

Tutti i proventi delle donazioni saranno devoluti all'Area Giovani del Cro di Aviano.