Al Montedoro la nuova edizione dei mercatini dell'usato e dell'artigianato

Nuova edizione dei mercatini dell'usato e dell'artigianato in arrivo allo Shopping Center Montedoro di Muggia.

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile il centro commerciale di via Flavia di Stramare 119 ospiterà il nuovo "Mercatino dell'usato e dell'artigianato". Oggetti artigianali fatti a mano, usato di qualità, collezionismo d'autore e materiale vintage saranno a disposizione dei visitatori che potranno passeggiare tra i quasi trenta stand posizionati al centro dei corridoi del piano terra. L'ingresso al pubblico, come da tradizione, sarà gratuito. Gli espositori proporranno come sempre una ricca e variegata offerta. Dalle vecchie cartoline, alle fotografie d'epoca, dai manifesti pubblicitari ai vecchi (e nuovi) giocattoli in latta. Ci saranno poi gli espositori specializzati negli apparecchi fotografici da fine Ottocento ad oggi, sino agli immancabili collezionisti di francobolli e monete. Accanto agli intenditori di filatelia e numismatica ci sarà spazio anche per gli appassionati di vecchie automobili e dell'artigianato fai da te.

Gli stand manterranno gli orari di apertura del centro commerciale: venerdì e sabato dalle 9 alle 20.30, domenica 10-20.30. Si ricorda che per raggiungere il centro commerciale sono attive tre linee del Trasporto pubblico: linea n.20 Muggia - Stazione centrale, n.47 Domio - Muggia e n.49/ Ospedale di Cattinara - Muggia.