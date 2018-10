Al Salone degli incanti le storie di Marco Cavallo

Marco Cavallo è la storia dell'impensabile liberazione dei malati di mente e della chiusura per sempre dei manicomi. È la storia della libertà riconquistata dagli internati. Qualche anno fa era in viaggio per far visita a tutti gli internati dei manicomi criminali: 2 settimane e 5000 chilometri perché quegli orrendi istituti chiudessero. A Genova incontrò tanti bambini, che gli chiesero perchè fosse azzurro. Uno disse “perché lo hanno pitturato!”; e un altro ancora “è proprio così e questa plastica è azzurra.”, e un po’ in coro: “i cavalli sono bianchi, neri, o marrone, mica azzurri!”. Alla fine, Matteo mette d’accordo tutti: “Marco Cavallo è caduto nel mare di Trieste ed è diventato azzurro per sempre!”.

Inserito nel calendario degli eventi di Barcolana, sabato 6 ottobre alle ore 18.00 al Salone degli Incanti di Trieste con ingresso libero, si parlerà di questo e di altre storie di “mare” in una divertente chiacchierata con Peppe Dell’Acqua, psichiatra e direttore di Collana 180-Archivio critico della salute mentale e Franco Però, direttore artistico del Teatro Stabile del FVG.

La Legge 180 compie quarant'anni e l’incontro sarà anche l’occasione per scoprire qualche aneddoto dello spettacolo “(Tra parentesi). La vera storia di un’impensabile liberazione”. La produzione, firmata da ilRossetti per la regia di Erika Rossi, debutterà a Trieste il 18 ottobre e vedrà protagonisti lo stesso Dell’Acqua insieme a Massimo Cirri, storico conduttore di Caterpillar.