Al Tommaseo cultura e musica: presentazione de "L'invitato" e live de LesBabettes e Jack Rabbit Slim Selecter

Serata Evento al Caffè Tommaseo in occasione della presentazione del libro "L'invitato" di Massimiliano Alberti. A seguire, il live con LesBabettes e "Jack Rabbit Slim Selecter" al secolo Luca Bitti, con il suo sound che spazia tra il Rock'n'Roll, Swing, Soul, Pop. Sabato 27 Gennaio, gli spazi dell'ottocentesco Caffè Tommaseo faranno da cornice ad una Serata Evento ricca e coinvolgente. Alle 18:00 Francesco De Filippo (responsabile ANSA FVG) assieme a Igor Damilano (scrittore) presenteranno il libro "L'invitato" (Infinito Edizioni) dialogando con l'autore Massimiliano Alberti. Leggeranno in forma teatrale: Eva Tomat & Lorenzo Zuffi (eTielleZeta). Il momento sarà accompagnato al pianoforte da Max Zuliani.

Massimiliano Alberti nasce a Trieste nel 1979, in quel cantuccio di terra cosmopolita che ha fatto da arena a molti artisti e scrittori di fama internazionale, come James Joyce, Italo Svevo e Umberto Saba. Non ancora finito di terminare gli studi universitari, è assunto in una delle aziende più importanti nel mondo del caffè. Il lavoro, però, lo porta a trascorrere molto tempo via da casa, dove nei momenti di solitudine coltiva la passione per i libri e la scrittura; l’amore per la sua azienda, rinomata per la continua ricerca dell’eccellenza, influenza non di poco il suo futuro modus operandi. Se il miglior espresso deriva da un’attenta selezione fatta chicco per chicco, così lui studia altrettanto parola per parola. Nipote dello scultore Tristano Alberti, cresce fra i bozzetti, i quadri e le statue del nonno. L’influenza artistica, dunque, lo incoraggia a prendere la penna fra le dita sino a trasformare i suoi pensieri in uno scritto. E il 24 maggio 2017, Infinito Edizioni accetta la sua proposta alla pubblicazione. L’invitato è il suo romanzo d’esordio, alla cui scrittura ha dedicato anni della sua vita. Il libro è centrato su un rapporto di amicizia, sulla passione e l’ironia, con attenzione alla bellezza dei dialoghi e alla Pop Art, in particolare sull'artista statunitense scomparso nel 2010, Steve Alan Kaufman (autore del quadro che fa da copertina, concessa da Steve Kaufman Art Licensing LLC. di Diana Vachier e con la collaborazione del collezionista Alberto Panizzoli.

Alle 20:00 protagoniste della serata saranno LES BABETTES. Tra abiti a frange, pois, paillettes e code a sirena, il viaggio delle Babettes nello swing le ha portate ad esibirsi in festival, eventi e concerti, tra locali, piazze e teatri in Italia e all’estero. Accompagnate da diverse formazioni – dal piano solo, al quartetto jazz, alla big band – l’ingrediente che le caratterizza è un mix inconfondibile di eleganza e ironia. Il repertorio swing delle Babettes spazia dai successi dei trii degli anni ’30 (Boswell Sisters, Andrews Sisters, Trio Lescano), ad arrangiamenti originali di grandi classici dello swing italiano e internazionale, con incursioni nel mondo del musical, delle colonne sonore dei film di animazione e del rockabilly. Finita la performance live, sarà il momento di "Jack Rabbit Slim Selecter" al secolo Luca Bitti, con il suo Sound che spazia tra il Rock'n'Roll, Swing, Soul, Pop.