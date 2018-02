Al via la mostra "Istria ricordi" dedicata a Borgo San Mauro

La legge 92 del 30 marzo 2004 ha istituito il "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo dei 350.000 istriani, fiumani e dalmati, delle vicende del confine orientale. Anche sul territorio comunale si vuole ricordare tali eventi.



La mostra storico didattica "ISTRIA, RICORDI" promossa dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis con il patrocinio del Comune di Duino Aurisina, e la preziosa collaborazione del Comitato di Borgo San Mauro, il Lions Club Duino Aurisina, il Gruppo Ajser 2000, il Gruppo Flondar e la Società Nautica Laguna vuole dare un contributo alla memoria di chi ha vissuto in prima persona queste tragiche vicende.



La mostra storico didattica, che verrà inaugurata sabato 17 alle ore 11.00 presso il Bar Agli Sportivi di Borgo San Mauro, dopo un percorso storico introduttivo della Legge e dei principali eventi storici, vuole dedicare una serie di pannelli dedicati alla storia della nascita del Borgo San Mauro, frazione del Comune di Duino Aurisina, sorto per ospitare le famiglie degli esuli istriani fiumani e dalmati.



Una testimonianza fotografica e documentale, che nel corso degli anni verrà ampliata proprio con il materiale che gli stessi residenti del Borgo hanno portato e porteranno al Comitato di Borgo San Mauro, per poter raccontare e tramandare – ha commentato Massimo Romita, coordinatore dell’iniziativa – quella che è stata la storia del Paese.



Due anni fa la mostra “ISTRIA RICORDI” in un’altra versione, ospitata presso le sale dell’Aiat di Sistiana, presentava oltre 20 stampe e cartine originali dell’Istria accompagnati dai modellini di Radivo dedicati ai principali monumenti dell’Istria.



A precedere l’apertura della mostra alle ore 10.00 presso il Monumento dedicato ai Pescatori dell’Istria al Villaggio del Pescatore verrà deposta una corona a ricordo di tali vicende.



La mostra, che verrà ampliata in futuro accoglierà anche i pannelli dedicati alla nascita del Villaggio del Pescatore che al pari del Borgo ha conosciuto tristi vicende.