Al via la mostra "Pace e guerra. Emozioni raccontate attraverso i mosaici”

Le guerre non sono solo fatti storici che provocano morti e spostano confini; ma sono eventi straordinari che sconvolgono la vita di tutte le persone, anche quelle che non combattono, e suscitano emozioni fortissime, che lasciano tracce nella vita sociale, nell’arte e nella letteratura.

S’inaugura sabato SABATO 24 MARZO ALLE ORE 11.00 presso la Sala Rilke del Castello di Duino (ingresso solo con prenotazione allo 0402018120), la mostra “Pace e guerra. Emozioni raccontate attraverso i mosaici”, organizzata dal Comune di Spilimbergo e dalla Scuola Mosaicisti del Friuli con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e la collaborazione del Gruppo Ermada Flavio Vidonis. Si tratta di una ventina di pannelli fotografici, che riproducono immagini di opere musive sparse per la regione. Alternati con poesie e brani letterari, cercano di rileggere il clima dei conflitti armati (soprattutto la Prima guerra mondiale, ma non solo), grazie alle immagini e che esprimo la paura, la morte, il dolo, ma anche la speranza e il ricordo che le guerre suscitano.

In occasione dell’inaugurazione, saranno anche presentati gli itinerari sulle tracce della Prima guerra mondiale tra Spilimbergo e Dignano “Pagine di guerra, sentieri di pace”, curato da Daniele Bisaro. L’iniziativa rientra nel Programma degli eventi di Primavera al Castello

La collaborazione tra il Comune di Spilimbergo e il Gruppo Ermada Flaivo Vidonis nasce nel 2014 sul Progetto Voci di Guerra in Tempo di Pace ed è proseguita su diverse altre mostre ed attività. In particolare fino a domenica 25 marzo, al Palazzo Tadea di Spilimbergo si potrà visitare la mostra “PER NON MORIR DI SETE” una mostra storico didattica dedicata alle Gavette e alle Grotte della Grande Guerra.

La mostra resterà aperta fino a domenica 8 aprile con i seguenti orari: tutti i giorni tranne il martedì dal 25 al 31 marzo dalle 09:30 alle 16:00

ad aprile : dalle 09:30 alle 17:30



Info gruppoermadavf@libero.it

www.gruppoermadavf.blogspot.it