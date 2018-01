Al via le visite al bunker di Opicina

Al via le visite ai bunker di Opicina per il mese di febbraio. Le date scelte sono sabato 3 alle ore 15.30 e domenica 4 alle ore 9.30. Durante queste visite si andranno a visitare tre bunker e un ex cimitero di guerra tedesco e durante la visita saranno fornite tantissime notizie storiche sulla zona e sulla battaglia di Opicina.

Il ritrovo è fissato 15 minuti prima dell'inizio di ogni visita nel parcheggio di fronte al negozio dei surgelati presso il quadrivio di Opicina ed è necessario portare con se una torcia per la visita ai tre complessi sotterranei. La visita non presenta nessuna difficoltà, prevista una durata di 2 ore e mezza. Visita a offerta libera.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni mandare un e-mail a: get.trieste@gmail.com indicando i nominativi dei partecipanti, la giornata e l'orario da voi scelto.

Sarà inviata un'e-mail di conferma della prenotazione, in caso non vi arrivasse potete venire direttamente sul luogo del ritrovo.