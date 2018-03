Al via un nuovo contest fotografico benefico "Home Case Carsiche"

Il contest fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dal Lions Club Duino Aurisina in collaborazione con Le vie delle Foto. L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, le particolarità delle Case Carsiche, la sua architettura naturale, l'uso della Pietra e del materiale, sia per la costruzione che per motivi ornamentali, l'aspetto di vita famigliare della Casa stessa.



La partecipazione al contest ha un costo di euro 10,00 che verrà interamente utilizzato per l'acquisto di una postazione del LIBRO PARLATO LIONS all'interno della Casa di Riposo F.lli Stuparich di Sistiana in collaborazione con il Comune di Duino Aurisina. E' aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del contest.



IL LIBRO PARLATO Il "Libro Parlato Lions" è un service della grande tradizione “lionistica”, noto in tutto il mondo ed annoverato fra i più significativi della storia del lionismo in Italia, nato con lo scopo di diffondere, tra coloro che per disabilità certificata non sono in grado di leggere autonomamente, la “buona lettura” e la cultura tramite la distribuzione gratuita ed in prestito di libri registrati da viva voce. L’iniziativa, rivolta alla divulgazione tra i non vedenti, s’integrava allora con la stampa Braille mediante la registrazione dei testi letti da viva voce su audiocassette. Questo metodo, che i Lions hanno per primi utilizzato, fu molto razionale, pratico e gradito agli utenti. Dall’anno 2000, seguendo costantemente i progressi della tecnologia , le audiocassette sono state abbandonate e si è passati alla digitalizzazione delle registrazioni su cd in formato mp3. Da allora le tecnologie informatiche hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nei processi educativi e d’integrazione sociale delle persone disabili e il Libro Parlato Lions si inserisce sempre più incisivamente nell’importante evoluzione che interessa questo particolare aspetto dell’informatica, realizzando i presupposti per un passo avanti dal punto di vista sociale. Nel 2011 con la creazione del nuovo sito www.libroparlatolions.it gli audiolibri non solo possono essere scaricati ma anche ascoltati in streaming da tablet o smartphone.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità entro il 16 marzo 2018 : - online attraverso wetransfer.com - all’indirizzo di posta elettronica: leviedellefoto@gmail.com entro le 18.00 del 16 marzo 2018 Le prime 20 fotografie classificate saranno esposte in occasione di un evento Lions.

PREMI La cerimonia di Premiazione del Contest della Casa Carsica avrà luogo sabato 17 marzo alle ore 11,00 presso la Casa Rurale di Duino in occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata al Contest “CON IL CARSO E IL MARE NEL CUORE” che ha permesso l'acquisto di 3 defibrillatori per le associazioni del territorio. a) inserimento nel materiale informativo del Comune di Duino Aurisina; b) Le prime 15 fotografie verranno premiate con riconoscimenti e attestati.