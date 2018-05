Omicidio Aldo Moro: messa in suffragio per il 40esimo anniversario

Nel 40esimo anniversario dell'assassinio dell'onorevole Aldo Moro (ex Presidente del Consiglio, tra i fondatori della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978), mercoledì 9 maggio, alle ore 17:00, nella Chiesa di S.Antonio Nuovo, Mons. Ettore Malnati, Vicario episcopale per il laicato e la cultura, celebrerà una Messa in suffragio per lo statista democristiano e i poliziotti ed i carabinieri della sua scorta.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all'evento organizzato dai consiglieri comunali Marco Toncelli (Pd) e Bruno Marini (FI).