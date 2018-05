Alis, per la prima volta a Trieste le performance mozzafiato de Le Cirque World’s Top Performers

Alis, lo spettacolo di Le Cirque World’s Top Performers, torna a grande richiesta nelle città che già lo avevano applaudito, facendo registrare sold out a ripetizione e record di pubblico: Brescia, Padova, Genova, Milano e Firenze. Arriverà invece per la prima volta a Trieste, al Politeama Rossetti, il prestigioso Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, che da tempo attendeva lo show di cui tanto si parla. Sabato 29 dicembre ore 20.30 - Domenica 30 dicembre ore 16.00 e 20.30

Lunedì 31 dicembre ore 16.00Per tutti è veramente un’occasione da non perdere, perché sarà l’ultima. I migliori artisti del Cirque du Soleil e del Circo Contemporaneo mondiale, insieme nello stesso spettacolo, porteranno in scena, i numeri a terra e aerei che li hanno resi famosi, e nuove performance create appositamente per Alis. Quasi 2 ore di esibizioni emozionanti e sorprendenti senza interruzioni, durante le quali non vengono mai utilizzati animali.

Il pubblico si ritroverà coinvolto in un viaggio immaginario alla scoperta delle qualità umane attraverso un suggestivo intreccio di atmosfere, ispirate dalla letteratura fantastica dell’800 e da “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Sarà l’ultimo tour di Alis in Italia, un'avventura appassionante e non sempre facile, andata oltre le aspettative per qualità, risposta del pubblico, consenso della critica e risultati, come sottolinea Gianpiero Garelli, fondatore della compagnia Le Cirque World’s Top Performers, Show Director e autore dello show: «Quando abbiamo iniziato tre anni fa, mi sono ripetuto più volte “Sei maturato, ma la tua pazzia è sempre quella di 30 anni fa”. Oggi dopo aver toccato 24 città con 85 Show e aver accolto oltre 130.000 spettatori entusiasti, ho avuto la conferma di aver creato un ottimo spettacolo e un gruppo fantastico. Ora ci aspetta l’ultimo tour italiano al quale teniamo moltissimo e poi andremo in Europa per consolidare il nostro successo».

Sarà un finale in grande stile in ognuna delle città che ospiterà lo spettacolo, parola di Onofrio Colucci, Direttore Artistico e co-autore: «Le aspettative del pubblico sono sempre più alte quando si parla di Circo Contemporaneo, anche perché il nostro grande punto di riferimento, il Cirque du Soleil, ha “alzato l’asticella” oltre l’immaginazione! Noi accettiamo volentieri la sfida e anzi, desidero invitare il pubblico a riattivare la propria capacità di immaginare e di sorprendersi a tutto volume, perché è proprio quello che faremo nella prossima edizione: meravigliarvi ancora di più con un cast rinnovato e con un entusiasmo da concerto rock!».

Un cast di superstar acclamate in tutto il mondo è una delle chiavi del successo di questa produzione. Ne fa parte anche Viktor Kee, considerato per le sue doti eccezionali “Il giocoliere e l’acrobata perfetto”: esegue un numero unico al mondo. La sua è una carriera impressionante, costellata di premi internazionali e di partecipazioni da assoluto protagonista. Oggi è legatissimo a Le Cirque World’s Top Performers e ci tiene a farlo sapere, in attesa di tornare in Italia: «Questa compagnia riesce a far sentire speciale, unico, insostituibile, anche uno navigato come me. Ho lavorato in oltre 50 Paesi e più di un decennio con il Cirque du Soleil. Sono arrivato ad un punto dove posso scegliere secondo quanto mi suggeriscono il mio istinto e le aspettative artistiche. Quando Onofrio Colucci mi ha chiesto di unirmi a Le Cirque World’s Top Performers, la nostra conoscenza e reciproca ammirazione come performers mi hanno convinto a rinunciare ad altre richieste, per entrare a far parte di un cast che già aveva grandi artisti».

Saranno almeno 24 in scena, tra equilibristi, acrobati, giocolieri, musicisti e di cui fa parte colui che è ormai divenuto una leggenda vivente del Circo Contemporaneo: Yves Decoste. Tanti e prestigiosi i riconoscimenti ricevuti, oltre alle innumerevoli presenze da protagonista per gli spettacoli del Cirque du Soleil (Zed, Quidam, Mystere, La Magie Continue), per citarne alcuni. In ALIS esegue con la talentuosa artista francese Delphine Cezard, il suo “Hand in Hand” (Mano nella Mano), un numero epico di forza e d’intensità tali, da lasciare tutti a bocca aperta. Onofrio Colucci sarà il Maestro di Cerimonia dello spettacolo e proporrà un numero di sua creazione che coinvolgerà direttamente gli spettatori. Vanta una grande esperienza, ha calcato i palcoscenici di 50 Paesi ed è stato protagonista delle più importanti produzioni del Cirque du Soleil (O, Zaia, Zed) e del famoso Slava’s SnowShow. Asia Tromler, nel ruolo di Alis, fa parte dei giovani talenti che Le Cirque World’s Top Performers ha scelto quando aveva solo 16 anni. Oggi ne ha 19 e si è già conquistata un posto di rilievo nel panorama internazionale specializzandosi nella disciplina Aerial Silk. Presenterà il suo nuovo emozionante numero sospesa a 9 metri d’altezza e che eseguirà con gli occhi bendati.

Le scenografie portano la firma del grande artista contemporaneo Ugo Nespolo, mentre le luci e gli effetti speciali sono di Alessandro Verazzi, light designer di livello internazionale. La colonna sonora originale è composta dai musicisti italiani La Femme Piège e da 2 artisti di grande talento che sono nel cast di Alis: la cantante e musicista americana Rose Winebrenner e il francese Guilhem Desq, compositore e suonatore di Ghironda, uno strumento millenario.

Prevendite su www.alisticket.it, prezzo del biglietto con agevolazioni per bambini e famiglie, secondo il settore scelto.

Per tutte le informazioni: www.lecirquetopperformers.com o FB: www.facebook.com/lecirquetopperformers