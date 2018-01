Alla Lovat il nuovo romanzo: L'illusione che non basta

Autore originario di Bolzano ma residente nel Veneto, Roberto Masiero si ripropone con una nuova opera di narrativa, dal titolo L’illusione che non basta. In modo originale il romanzo affronta la tematica del confronto tra culture di popoli diversi, divenuto di stretta attualità e più spesso anche di contrasto, con l’intensificarsi del fenomeno dell’immigrazione nel nostro Paese.

Il destino incrocia le esistenze e muove le illusioni. Voce narrante del romanzo è un ragazzo veneto, singolare rappresentante di commercio che incontra Zakia, ragazza afghana di etnia hazara, dalla fine sensibilità artistica. La realtà quotidiana si confronta con il fascinoso e imprevedibile mondo mediorientale, in una vicenda intessuta di esperienze, dove la Storia talvolta sfocia nel dramma e la commedia, la poesia, il cinema sono ragioni di vita o di dannazione. Una volta tanto non si parla di migranti come emergenza sociale, ma nella loro dimensione di portatori di un patrimonio culturale raffinato.La narrazione si dipana nelle atmosfere allusive di Venezia e i suoi dintorni, ma le combinazioni fatali scaturiscono da paesi lontani come L’Afghanistan, l’Iran e il Brasile.