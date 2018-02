Ambiente: evento del M5S Fvg con "docufilm" sulle aree inquinate

Le grotte riempite di idrocarburi, le radiazioni elettromagnetiche, gli odori provocati dall'oleodotto, il Carso utilizzato come una discarica a cielo aperto, i fumi, le polveri e i rumori della Ferriera. Continuano a essere troppe le crisi ambientali del territorio triestino. Risultato tangibile di uno sviluppo insostenibile e di una «politica che ha palesemente fallito». Saranno questi i temi del prossimo appuntamento dell'InformaTourFvg del gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale in programma mercoledì 28 febbraio, alle ore 18 al Savoia Excelsior Palace (Riva del Mandracchio 4)

L'evento sarà aperto dalla proiezione di un "docufilm" dedicato alle tante aree del Friuli Venezia Giulia devastate da un punto di vista ambientale. Inoltre i consiglieri regionali del M5S Andrea Ussai, Cristian Sergo, Elena Bianchi, Eleonora Frattolin e Ilaria Dal Zovo spiegheranno al pubblico del Savoia le decine di proposte presentate in Regione negli ultimi cinque anni in difesa del territorio e della salute dei cittadini.

Come di consueto, interverranno alcuni esperti: il biologo Federico Grim e la presidente di No Smog Alda Sancin.