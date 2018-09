World Animal Day, giornata all'insegna del rispetto per la natura

Domenica 30 settembre al piano superiore del Montedoro Shopping Center di Muggia si svolgerà la 4ª edizione dell'Animal Day Trieste che vede ancora una volta Trieste unica provincia italiana a ospitare il movimento globale World Animal Day. Per la prima volta l'evento si svolgerà all'interno del centro commerciale.

Storia

La Giornata mondiale degli animali ha origine da un’iniziativa di Heinrich Zimmermann, che ha organizzato la prima Giornata mondiale degli animali il 24 marzo 1925 al Palazzo dello Sport di Berlino, in Germania. Il Comitato Trieste animal day nasce nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia nel 2015, dall’idea di un gruppo di persone amanti degli animali e della natura. Lo spirito che unisce queste persone, e che viene quindi rispecchiato nello scopo del Comitato, è quello di essere punto di riferimento per il territorio, in particolare per la città di Trieste, per tutti gli uomini che amano e rispettano la natura e che vogliono vivere questa loro attitudine liberi da preconcetti.

Programma

Ore 10.00. Inaugurazione del Wad 2018: saluto del sindaco di Muggia Laura Marzi e lettura del messaggio dell’onorevole Michela Brambilla.

Ore 11.00. Dimostrazione cinofila del Reparto Cinofilo dei Vigili del Fuoco FVG.

Ore 12.00. Conferenza “Rondini, rondoni e balestrucci” (relatore: dottoressa Silvana Dimauro, presidente dell'associazione Liberi di Volare).

Ore 15.00. Conferenza “Le api e l'ambiente” (relatore: dottor Livio Dorigo, storico apicoltore e veterinario impegnato nella tutela e valorizzazione della biodiversità).

Ore 16.00. Dimostrazione cinofila del Gruppo cinofilo della Guardia di finanza.

Ore 17.00. Conferenza “Il fascino dei pipistrelli” (relatore: dottor Sergio Dolce, biologo già direttore del Museo di storia naturale di Trieste).

L'ingresso alla manifestazione sarà libero. Si ricorda che per raggiungere il centro commerciale sono attive tre linee del Trasporto pubblico: linea n.20 Muggia - Stazione centrale, n.47 Domio - Muggia e n.49/ Ospedale di Cattinara - Muggia.