AnimusLoci: musica e danza per raccontare l’Europa

Per celebrare l’Anno europeo del patrimonio culturale, la rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con il Centro Europe Direct del Comune di Trieste, organizza un concerto swing: tra musica e passi di danza si parlerà di Europa, Erasmus e cultura europea.L’evento pubblico, organizzato all’interno della manifestazione Barcolana50, si terrà sabato 13 ottobre dalle ore 16.00 in Piazzetta Barcolana, antistante la Stazione Marittima.

Il concerto rientra nell’iniziativa AnimusLoci , un itinerario culturale in 7 tappe attraverso una serie di luoghi italiani con forte valenza europea. Tra questi non poteva mancare Trieste, crocevia della letteratura mitteleuropea. Sulle note swing dell’orchestra The 1000 Streets’ Orchestrae con la Scuola di ballo Arianna di Trieste, si parlerà di Europa, di Erasmus e di cultura europea. Interverranno Vito Borrelli, vicedirettore della rappresentanza in Italia della Commissione europea ed ilCentro di informazione Europe Direct del Comune di Trieste che intervisteranno alcuni giovani testimoni di esperienze Erasmus. L’evento si concluderà con la premiazione del concorso di narrativa breveAnimus Loci che ha visto come vincitrice una ragazza di Trieste.

Animus Loci è un itinerario culturale attraverso una serie di luoghi italiani con forte valenza europea: Norcia, culla della cultura benedettina (Europa,fiaccola di civiltà); Trieste, crocevia della letteratura mitteleuropea (Flusso di coscienza europeo);Chiavari, dove è conservato il manoscritto della ‘Giovine Europa’ di Mazzini (Europa dei popoli); Napoli, sede del più antico teatro dell’opera europeo (Il linguaggio dell’arte nell’Europa dei lumi); Palermo, città simbolo della dieta mediterranea (Europa mediterranea, crogiolo di culture, popoli e cibi); Bologna, sede dell’Alma Mater Studiorum, la più antica università europea (Europa delle università e della circolazione del sapere); Ventotene, dove Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann concepirono il manifesto “Per un’Europa libera e unita” (Europa, sogno di libertà).

Nell’ambito di tale itinerario, la rappresentanza, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad aprile ha indetto un concorso nazionale di narrativa breve rivolto a giovani tra i 17 e i 25 anni, residenti o domiciliati in Italia. Il concorso mirava alla realizzazione di racconti ambientati in uno di questi luoghi o che ne ripercorrono lo spirito, valorizzandone il contributo alla cultura e all’identità europea.

Per informazioni: Europe Direct – Eurodesk - Comune di Trieste, via della Procureria 2/a, tel 040.675 41 41,europedirect@comune.trieste.it.