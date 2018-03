Pizzeria La Napa: pizza, focacce e rock'n'roll per il 50esimo compleanno

La Napa, pizzeria situata in via Caccia 3, compie 50 anni e per celebrare il suo compleanno, ha organizzato martedì 13 marzo una festa aperta a tutti.

Dalle 19.00 vi aspetteranno assaggi di pizze e focacce, free drinks e, ovviamente, la torta! Il tutto accompagnato da un favoloso dj set che vi farà scatenare a ritmo di rock'n' roll.